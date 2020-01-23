رياضة | كيكي سيتين يهاجم نجوم برشلونة لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يهاجم نجوم برشلونة لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه لم يظهر بالمستوى المأمول ضد فريق إبييزا على ملعب كان ميسيس في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا رغم الفوز بنتيجة 2-1.

وقال كيكي سيتين: "إبييزا فريق قوي وقدم مباراة كبيرة على المستوى الدفاعي.. حالفنا الحظ في إدراك التعادل وأنا سعيد على الرغم أن المباراة لم تكن سهلة".

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وأضاف كيكي: "ارتكبنا أخطاء وأهدرنا الكرات ويجب علينا تجنب ذلك ولكن هناك لاعبين أعيب عليهم أنهم تسرعوا قليلًا أمام فريق مغلق بشكل جيد مما تسبب في حالة من عدم الثقة لدي اللاعبين".

ورد مدرب برشلونة على مسألة تسديد 3 كرات فقط على مرمى الخصم: "إيبيزا قدم مباراة جيدة وهذا كلفنا كثيرًا ولم نتحل بالحكمة، والهدف عقد من أمورنا.. فاتي يعتبر لاعب بإمكانيات كبيرة وسنرى مدى تطوره وفهمه لأسلوبنا، وسيحصل على المشاركة وفقًا لما نراه مناسبًا".

وأبدى سيتين غضبه من أدء اللاعبين في الشوط الأول: "لم يعجبني، ولكن أتفهم الصعوبات التي يواجهها اللاعبون في هذه المباريات، لا سيما أمام فريق أغلق خطوطه جيدًا وهذا لم يكن سهلاً لنا".