رياضة | صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واشترط صالح جمعة الرحيل بشكل نهائي خلال الميركاتو الشتوي، رافضا اقتراح لجنة التخطيط بإعارته حتى نهاية الموسم الجاري.

Advertisements

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، قد أعلن بشكل واضح أن صالح جمعة ليس له مكان في تشكيلة الفريق خلال الفترة الحالية.

ويخشى مسئولو الأهلي، من انتقال صالح جمعة للزمالك بنهاية الموسم حال رحيله في الميركاتو الشتوي بشكل نهائي، خاصة وأن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية مميزة، بالإضافة لرغبة مسئولي القلعة البيضاء في ضمه.

ولم يشارك صالح جمعة في أي مباراة مع فايلر، على الرغم من كونه أحد الركائز الأساسية للفريق مع الأوروجوياني لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي.