رياضة | اللجنة الخماسية تستقر على موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الخماسية تستقر على موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه النية لدى اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، علي تحديد موعد 30 سبتمبر المقبل كموعدا لإقامة الانتخابات المقبلة للجبلابة، وذلك وفقا للائحة، والتي تنص علي إقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الاولمبية التي تنتهي منتصف اغسطس المقبل.

وكانت اللجنة الخماسية، قد حصلت علي وعد من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بمد قرار التعيين لمدة شهرين لينتهي عمل اللجنة في سبتمبر المقبل بدلا من يوليو بسبب دورة الألعاب الاولمبية.

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وجاء قرار اللجنة بشأن هذا الموعد، حتى يكون لديها متسعا من الوقت لفتح باب الترشيح وفحص أوراق المرشحين ونظر الطعون قبل اجراء الانتخابات .

واستقرت اللجنة الخماسية على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 اعضاء بينهم سيدتان على أن يتم التصويت على هذا المقترح فى الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة ، ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.