رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتقع ضد وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتقع ضد وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام مضيفه وولفرهامبتون.
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ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا في العاشرة من مساء اليوم الخميس على نظيره وولفرهامبتون في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون
خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - تشامبرلين
خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.