- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دياز على لائحة المطلوب في ريال سوسيداد والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
يعيش ماريانو دبلوم مهاجم ريال مدريد حالة من عدم الاهتمام والتهميش، من قبل مدربه زيدان نظرا لعدم قدرته على دخول حسابا الفرنسي، حتى الآن ليكون قريب من الرحيل.
ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فلن تمانع إدارة الملكي من مغادرة الللاعب، في ظل وجود اهتمام كبير كبير من جانب ريال سوسيداد باللاعب.
ويعد دياز هو البديل الأقرب لفكر سوسيداد حال بيع نحمه البرازيلي ويليان خوسيه لصالح توتنهام الإنجليزي، حتى يكون دياز هو أقرب الحلول المطروحة على طاولة النادي.
وأشارت ماركا، أن استبعاد ماريانو من مباراة الأمس بدور ال٣٢ لبطولة كأس الملك أمام سالامانكا هو دليل واضح للغاية على الضوء الأخضر لخروج اللاعب من البرنابيو.
جدير بالذكر أن ريال سوسيداد يبحث فقط عن بديل لويليان ذات قدرات تهديفية عللية، في ظل هبوط السويدي الكسندر إسحاق.
كانت هذه تفاصيل خبر دياز على لائحة المطلوب في ريال سوسيداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.