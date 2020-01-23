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دياز على لائحة المطلوب في ريال سوسيداد

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إبراهيم سعد 0 تبليغ

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الخميس 23 يناير 2020

يعيش ماريانو دبلوم مهاجم حالة من عدم الاهتمام والتهميش، من قبل مدربه زيدان نظرا لعدم قدرته على دخول حسابا الفرنسي، حتى الآن ليكون قريب من الرحيل.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فلن تمانع إدارة الملكي من مغادرة الللاعب، في ظل وجود اهتمام كبير كبير من جانب ريال سوسيداد باللاعب.

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ويعد دياز هو البديل الأقرب لفكر سوسيداد حال بيع نحمه البرازيلي ويليان خوسيه لصالح توتنهام الإنجليزي، حتى يكون دياز هو أقرب الحلول المطروحة على طاولة النادي.

وأشارت ماركا، أن استبعاد ماريانو من مباراة الأمس بدور ال٣٢ لبطولة كأس الملك أمام سالامانكا هو دليل واضح للغاية على الضوء الأخضر لخروج اللاعب من البرنابيو.

جدير بالذكر أن ريال سوسيداد يبحث فقط عن بديل لويليان ذات قدرات تهديفية عللية، في ظل هبوط السويدي الكسندر إسحاق.

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