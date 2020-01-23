شاهد.. «لوفرين» يتحدي محمد صلاح في تنس الطاولة: من يفوز؟ (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدى النجم الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليفربول الإنجليزي، زميله المصري محمد صلاح في لعبة تنس الطاولة فيما بثت قناة ليفربول التحدي كاملًا عبر «يوتيوب». Advertisements وتنافس الثنائي على كأس وصفه الكرواتي بأنه «أهم من الكرة الذهبية». شاهد التحدي كاملًا:

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