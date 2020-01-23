شكرا لقرائتكم خبر عن «يورينتي» على رادار إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل المهاجم الإسباني فيرناندو يورينتي، لاع نابولي، على رادار نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بمهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وكان إنتر قد ارتبط بضم المهاجم الفرنسي لنادي تشيلسي الإنجليزي أوليفيه جيرو، إلا أن صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية أكدت أن النادي بقيادة المدير الفني أنطونيو كونتي يدرس الآن التعاقد مع المخضرم «يورينتي».
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد يدخل ضمن مفاوضات صفقة انتقال لاعب النيراتزوري ماتيو بوليتانو إلى نابولي.
ويملك «يورينتي»، صاحب الـ 34 عامًا، خبرات كبيرة في الملاعب الإيطالية إذ سبق له اللعب ليوفنتوس قبل انضمامه مؤخرًا لنابولي.
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