شكرا لقرائتكم خبر عن دي سي يونايتد الأمريكي يفاوض «أوزيل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح نادي دي سي يونايتد الأمريكي قنوات الاتصال مجددًا مع وكلاء النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، من أجل الحصول على خدماته.
وحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فإن بعض ممثلي الفريق الأمريكي كانوا في لندن، الثلاثاء الماضي، من أجل عقد مفاوضات مع اللاعب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتصال الأول بين دي سي يونايتد و«أوزيل» كان في أغسطس الماضي، قبل أن يجدد النادي اهتمامه بخدمات الألماني مؤخرًا.
ويعيش اللاعب موسمًا صعبًا مع الجانرز، إذ كان خارج حسابات المدير الفني السابق أوناي إيمري في معظم أوقات الموسم قبل أن يعيده ميكيل أرتيتا مؤخرًا للمشاركة مجددًا.
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