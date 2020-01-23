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سيلاديس من الطبيعي اهتمام الكبار برودريجو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

اهتمت العديد من كبار أندية أوروبا بضم رودريغيو مورينيو مهاجم فالنسيا الإسباني، حيث كان أقرب إليه الموسم الماضي بشكل قوي للغاية ولكن الأمور لم تتم.

وعلق البرت سيلاديس مدرب فالنسيا بتصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه من الطبيعي، أن يكون لدى عمالقة أوروبا اهتمام بضم رودريغيو نظرا لأدائه المميز.

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وأضاف مدرب الخفافيش: أنه لا يمكنني تحديد شئ الآن فكل ما يحدث بعدة مناسبات يكون مجرد شائعات لا أكثر وعندما يكون هناك واقع سأعلق دون مشكلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن اجتمع مع خورخي مينديز لمناقشة انتقال مهاجم المتادور الإسباني، نظرا لكون الوكيل البرتغالي الشهير هو الوسيط بتلك الصفقة.

جدير بالذكر أن برشلونة يبحث عن بديل مميز لنجمه المصاب صاحب ال٣٢ لويس سواريز، لذا يعد رودريغيو مورينيو هو أقرب الحلول سواء بالموسم الحالي أو الموسم القادم.

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