أريولا سأقدم كل ما لدى في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

شارك الحارس الشاب الفونسو اريولا في فوز ريال مدريد أمس بدور ال٣٢ من بطولة كأس الملك أمام يونيونستاس سالامانكا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.



وعبر لموقع البرنابيو، عن سعادته الكبيرة بتواجد داخل ريال مدريد، مؤكدا على سعيه تقديم كل ما لديه لصالح الفريق.

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وأضاف أريولا: لابد أن أكون جاهزا بشكل دائم حينما يحتاج لي المدرب في أي وقت لذا كل ما لدي هو لصالح الملكي.

وأوضح حارس الميرنجي: أن الخصم ضغط علينا في الشوط الثاني قليلا، لكننا كنا على علم بأنها لن تكون مواجهة سهلة.

واختتم الفونسو : يجب عليك أن تكون مستعدا دائما وبشكل مستمر تتحدث مع اللاعبين خلال اللقاءات خاصة بالخطوط الخلفية وأن تكون مستعدا تماما قبل كل مباراةمع التركيز الشديد، وهذا هو دوري مع د الفريق.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد للعودة لخ دوص مواجهات الليجا مساء الأحد خارج الديار أمام غرناطة ليعزز من صراع مع المتصدر بفارق الأهداف عنه فقط برشلونة.