الارشيف / اخبار الرياضه

أريولا سأقدم كل ما لدى في ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أريولا سأقدم كل ما لدى في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

شارك الحارس الشاب الفونسو اريولا في فوز ريال مدريد أمس بدور ال٣٢ من بطولة كأس الملك أمام يونيونستاس سالامانكا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعبر لموقع البرنابيو، عن سعادته الكبيرة بتواجد داخل ريال مدريد، مؤكدا على سعيه تقديم كل ما لديه لصالح الفريق.

Advertisements

وأضاف أريولا: لابد أن أكون جاهزا بشكل دائم حينما يحتاج لي المدرب في أي وقت لذا كل ما لدي هو لصالح الملكي.

وأوضح حارس الميرنجي: أن الخصم ضغط علينا في الشوط الثاني قليلا، لكننا كنا على علم بأنها لن تكون مواجهة سهلة.

واختتم الفونسو : يجب عليك أن تكون مستعدا دائما وبشكل مستمر تتحدث مع اللاعبين خلال اللقاءات خاصة بالخطوط الخلفية وأن تكون مستعدا تماما قبل كل مباراةمع التركيز الشديد، وهذا هو دوري مع د الفريق.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد للعودة لخ دوص مواجهات الليجا مساء الأحد خارج الديار أمام غرناطة ليعزز من صراع مع المتصدر بفارق الأهداف عنه فقط .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أريولا سأقدم كل ما لدى في ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا