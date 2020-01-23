فخر الدين بن يوسف ينتظم فى مران الإسماعيلى

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جدة - عمرو شويل ينتظم اليوم الخميس ، التونسى فخر الدين بن يوسف الوافد الجديد للإسماعيلى فى تدريبات فريقه الجماعية لأول مرة بعد أن أدى تدريبات منفردة أمس الأربعاء بسبب وصوله متأخراً مساء الثلاثاء استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى بإياب الدور ربع النهائى للبطولة العربية والمقرر لها الاحد المقبل على ستاد الاسماعيلية.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الاسماعيلي أن فخر الدين انتقل لصفوف القلعة الصفراء بعقد مدته 6 شهور قابلة للتجديد بناء علي نصيحة زميله فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مجلس الاسماعيلي فشل في إقناع فخر الدين بن يوسف في التوقيع لمدة موسمين لاسيما أن اللاعب اقتنع بنصيحة ساسي الذي طلب منه التمهل قبل الاستمرار مع الدراويش والانتظار لنهاية الستة شهور وتقييم الوضع والمعاملة داخل النادي سواء النفسية أو المادية ومن بعدها حسم مصيره مع القلعة الصفراء وهو الأمر الذي أثار غضب مجلس الاسماعيلي من نجم الزمالك

حرص لاعبو الفريق الأول للإسماعيلى، على استقبال الوافد التونسى الجديد فخر الدين بن يوسف قبل بداية مران الفريق أمس ضمن الاستعدادات لمباراة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات ربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

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وحضر اللاعب صباح أمس لمقر النادي لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوًا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

واكتفى اللاعب التونسى فخر الدين بن يوسف بالدوران حول الملعب، خلال تدريبات الإسماعيلى أمس ضمن التحضيرات لمواجهة الاتحاد السكندرى فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

ومن المؤكد أن يشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية بداية من اليوم الخميس، حيث فضل الجهاز الفنى منح اللاعب حصة تدريبية خفيفة أمس

ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرتين. مرة مع الصفاقسي وسم 2012-13 ومرة مع الترجي التونسي موسم 2016-17. على المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف. وشارك فخر الدين بن يوسف في كأس العالم في روسيا ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب في الدوري المصري، بينما ارتدى قميص الترجي والصفاقسي. وشارك فخر الدين بن يوسف في 21 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.