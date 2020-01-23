شكرا لقرائتكم المصرى ينهى إجراءات استقبال بعثة نواذيبو الموريتاني بمطار القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتمت إدارة النادي المصرى البورسعيدى بقيادة المدير التنفيذي اللواء محمود المر، إجراءات استقبال بعثة نادي نواذيبو الموريتاني والتي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل ، و قام مسئولي النادي المصري باصطحاب البعثة، التي تضم 26 فردا ويترأسها جدو أحمد بنان، المدير التنفيذي لنادي نواذيبو، إلى مدينة برج العرب، وذلك استعدادا للمباراة التي تجمع بين المصري ونواذيبو، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل، على ستاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتبدأ إدارة النادى المصري ، اليوم الخميس، بيع تذاكر مباراة المصرى وضيفه فريق نواذيبو الموريتانى وذلك اعتبارا من الحادية عشرة صباح اليوم وحتى السابعة مساءً بالمنفذ الموجود خلف المدرج البحرى وكذلك بالمنفذ الموجود بفرع النادى المصرى “الضواحى 1”، وتبلغ سعر تذكرة مدرج الدرجة الثالثة 100 جنيه، فيما تبلغ سعر تذكرة مدرج المقصورة 500 جنيه.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مباراة المصرى وضيفه نواذيبو الموريتانى إلى طاقم تحكيم دولى مغربى يقوده حكم الساحة كريم صبرى، ومعه كل من هشام آيت ابو “مساعد حكم أول” ويوسف مبروك “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع سمير قزاز، فيما سيتولى التونسى بوصيرى بوجليل مهام مراقب المباراة، فيما يقوم الإعلامى مصطفى طنطاوى بمهام المنسق الإعلامى للمباراة، بينما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى السودانى عصام شعبان، ويتولى النيجيرى اوكى سيلفانز اوبى مهام المنسق الأمنى للمباراة.