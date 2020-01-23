شكرا لقرائتكم فايلر يمنع صالح جمعة من المشاركة فى مران الأهلى رغم حضوره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجي" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلي.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق ويُكّبد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك بعد تعاقد النادى مع اللاعب مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.