شكرا لقرائتكم سبورتينج يتكفل بعلاج "عايدة" ضحية إهمال مدربي الجمباز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى سبورتنج التكفل بعلاج الطفلة عايدة ضحية حادث الجمباز بالنادى، والتى تعرضت لخلع فى مفصل الحوض بعد الحركة العنيفة التى قامت بها عن طريق مدربتها فى أكاديمية اللعبة فى النادى .

جاء قرار المجلس خلال اخر جلسة عقدها المجلس خلال الساعات الماضية، و التى تقرر فيها أيضا تعيين مدير جديد لأكاديمية الجمباز التابعة للنادى، وكذلك تعيين مدير جديد للنشاط الرياضى، مع إعادة هيكلة منظومة الرياضة بالكامل، والاهتمام بقطاع الناشئين وبناء منظومة على أسس إدارية و علمية سليمة .

وشهدت الجلسة إلغاء اللجنة الرياضية، حيث وافق 5 من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رئيس المجلس، مقابل رفض 5 أعضاء أخرين، ليتم الموافقة على القرارات بالأغلبية.

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وترجع أزمة اللاعبة إلى إصابتها بخلع فى مفصل الحوض نتيجة حركة عنيفة من المدربة بالأكاديمية التابعة للنادى، وهو ما سيؤثر على حركة الطفلة صاحبة الخمس سنوات فيما بعد.

واتخذ المجلس هذه القرارات وفقا لما رأته اللجنة الفنية التى تم تشكيلها لتحدد مدى صحة الحركة التى قامت بها المدربة مع اللاعبة، وهل هى حركة فنية أم لا، خاصة أنه بالرجوع إلى الكاميرات فى الأكاديمية رأينا مدى صعوبة المشهد الذى تعرضت له الطفلة من عنف خلال الحركة بالإضافة إلى اكتشاف مفاجآت تخص المدربة بالرجوع إلى الشق التدريبى لها حيث تبين أنها غير مسجلة فى الاتحاد أو نقابة المهن الرياضية.

يذكر أن إيهاب امين رئيس اتحاد الجمباز أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن عقد جلسة مع مسئولى النادى السكندرى لمعرفة الأسباب و بحث خطوات و إجراءات لضمان عدم تكرار الحادث والتى من اهمها إيقاف نشاط الأكاديمية .