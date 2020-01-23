شكرا لقرائتكم الخطيب يؤازر لاعبى الأهلي فى المران استعدادا لمواجهة النجم الساحلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على حضور مران فريقه المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة، لمؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، ويواجه الأهلي النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

يدخل الأهلي المباراة محتلاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يحتل النجم المركز الأول برصيد 9 نقاط، ويأتي الهلال السوداني في المركز الثالث بـ 6 نقاط، وبلاتينيوم في المركز الرابع بنقطة واحدة، ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز علي الفريق التونسي قبل مواجهة الهلال في السودان لضمان التأهل.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجي" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلي.

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ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق ويُكّبد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك بعد تعاقد النادى مع اللاعب مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.

وأجرى سيد عبدالحفيظ وسمير عدلى العديد من الاتصالات خلال الأيام الماضية؛ استعدادا لمواجهة الهلال التى تقام فى السودان أول فبراير المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وقام عبدالحفيظ وعدلى، بالتواصل مع السفير حسام عيسي، سفير مصر لدى السودان، للتنسيق مع السفارة المصرية فيما يخص استقبال بعثة الأهلى وفندق الإقامة ووسائل التنقل وملاعب التدريب، كما أجرى الثنائى اتصالات مكثفة مع اتحاد الكرة السوداني؛ للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بمواجهة الهلال فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.