شكرا لقرائتكم صلاح محسن وعبد المنعم فى سموحة لمدة 6 أشهر.. رسمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف عامر فى تصريحات خاصة أن هناك بندا فى العقد يسمح بتمديد اعارة محمد عبد المنعم لمدة موسم إضافى حال عدم مطالبة الأهلى بعودته فى نهاية الموسم .

وأشار رئيس نادى سموحه أن الصفقة كانت بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مباشرة ولم يدخل فيها أى من الوسطاء ، متوجها بالشكر لرئيس الأهلى على سرعة انهاء المفاوضات بنجاح .

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دخل نادي سموحة في صراع مع النادي الأهلي، لخطف ثنائي الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، محمد ناصر وعلي الملواني، وذلك بعد أن كانت المفاوضات تسير يشكل كبير في اتجاه القلعة الحمراء، بحسب ما أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر داخل نادي سموحة، إن النادي السكندري دخل في مفاوضات عبر وسطاء مع نادي سيراميكا كليوباترا لشراء الثنائي بعقد نهائي، بعد أن كان الأهلي يرغب في استعارة الثنائي لمدة ستة أشهر، ويسعى سموحة إلى عرض مبلغ مالي كبير لشراء الثنائي بعقد نهائي وخطفهما قبل الانتقال إلى الأهلي.

ويبحث نادي سموحة عن مدافع مميز في الفترة الحالية، وكان يتفاوض مع محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب مواليد عام 1999، والذي تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، لسد النقص العددي في صفوف الفريق الأحمر.