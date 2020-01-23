اسوان يفقد خدمات الثنائي “فادي فريد وحسن يوسف” أمام الحرس

يستعد نادي أسوان لخوض لقاء جديد أمام فريق حرس الحدود، والتي يغيب عنها اللاعب فادي فريد، بعد حصول اللاعب على 3 انذارات أخرها في لقاء وادي دجلة، الذي انتهى بهزيمة أسوان بثلاثية مقابل هدف وحيد.

كما يغيب اللاعب حسن يوسف عن لقاء الحرس، نظرا للإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وهناك العديد من الشكوك حول مشاركة اللاعب طارق أبو العز في المباراة، بعد غيابه عن مباريات الفريق منذ مواجهة الزمالك، نظرا للإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

جديرا بالذكر أن نادي أسوان يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ9 نقاط، بعد أن خاض الفريق 14 مباراة حقق الفوز في لقاء وحيد وتلقى الهزيمة في 7 مباريات وتعادل في 6 لقاءات أخري.