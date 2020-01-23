موعد مباراة حرس الحدود ونادي أسوان بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة حرس الحدود ونادي أسوان التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقع فريق حرس الحدود في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 4 منها وتعادل في 6 مباريات وتلقي الهزيمة في 4 مباريات أخري، بينما يقع نادي أسوان في المركز الثامن عشر والأخير بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في لقاء وحيد والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 7 مباريات أخري.

وتقام مباراة الحرس ونادي أسوان يوم الإثنين المقبل الموافق 27 من شهر يناير الجاري، وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بالبث المباشر للمباراة في الموعد المحدد لها.