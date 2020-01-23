اتحاد الكرة يعلن عن موعد الانتخابات الجديدة

كشفت اللجنة الخماسية التابعة لاتحاد كرة القدم تحت رئاسة عمرو الجنايني مشيرة إلى موعد إقامة الانتخابات الجديدة، وذلك في 30 سبتمبر القادم، خاصة وان اللائحة تشير إلى موعد إقامة الانتخابات المقبلة، والتي من المقرر إقامتها بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية والتي تنتهي في منتصف شهر اغسطس القادم.

وكانت اللجنة الخماسية قد نجحت في الحصول على وعد من قبل الفيفا، على أن يتم مد قرار التعيين لشهرين، على أن ينتهي في شهر سبتمبر القادم بدلا من انتهاءها في شهر يوليو، لذا قامت اللجنة بتحديد نهاية سبتمبر كموعد لإقامة الانتخابات، ليكون هناك وقت أمام اللجنة الخماسية لفتح أبواب الترشيح وفحص الأوراق الخاصة بالمرشحين.