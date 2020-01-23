موعد مباراة المقاولون وطنطا بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

لقاء جديد يستعد له فريق المقاولون العرب أمام فريق طنطا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويحتل فريق المقاولون المركز الثاني برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات منها وتعادل في مباراتين وحقق الهزيمة في ثلاثة مباريات اخري.

ويقع فريق طنطا في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 5 مباريات أخري.

وتقام مباراة المقاولون وطنطا في تمام الخامسة من مساء الأحد المقبل الموافق 26 من شهر يناير الجاري، على أن تقام المباراة على ستاد المقاولون العرب.

وتقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة المباراة في الموعد المحدد لها، مع تقديم استوديوهات تحليلية قبل وبعد المباراة وبين الشوطين.