موعد مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الإنتاج الحربي؛ حيث يقع فريق مصر المقاصة وطلائع الجيش في المركزين الخامس عشر والسادس عشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بعد أن خاض كل منهما أربعة عشر لقاء حقق كل منهما الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات أخري وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخري.

وتقام مباراة المقاصة وطلائع الجيش يوم الإثنين المقبل الموافق السابع والعشرين من شهر يناير الجاري، وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بالبث المباشر للمباراة في الموعد المحدد لها، مع تقديم استوديو تحليلي وتغطية شاملة لأحداث المباشرة.