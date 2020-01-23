الزمالك يستعد لمواجهة مازيمبي وكاسونجو على دكة البدلاء

يستعد نادي الزمالك لخوض لقاء مازيمبي الكونغولي المقرر لها غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا؛ حيث تضم قائمة الفريق المقرر خوض لقاء الكونغولي بها 21 لاعبا، ويتواجد الكونغولي كاسونجو على دكة البدلاء كورقة رابحة للفريق أمام مازيمبي.

ومن المقرر الدفع باللاعب مصطفي محمد كمهاجم صريح ضمن تشكيل الفريق الأساسي، في ظل المستوي الجيد والمتميز الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية في مركز المهاجم الصريح.

ومن المقرر إقامة لقاء الزمالك ومازيمبي على ستاد السلام؛ حيث يؤدي الفريق الكونغولي تدريباته الختامية في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس هناك، استعدادا لمواجهة الفارس الأبيض غدا.