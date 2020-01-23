شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتكفل بعلاج ضحية حادث الجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى سبورتنج التكفل بعلاج الطفلة عايدة ضحية حادث الجمباز بالنادى، والتى تعرضت لخلع فى مفصل الحوض بعد الحركة العنيفة التى قامت بها عن طريق مدربتها فى أكاديمية اللعبة بالنادى .

جاء قرار المجلس خلال آخر جلسة عقدها المجلس خلال الساعات الماضية، والتى تقرر فيها أيضا تعيين مدير جديد لأكاديمية الجمباز التابعة للنادى، وكذلك تعيين مدير جديد للنشاط الرياضى، مع إعادة هيكلة منظومة الرياضة بالكامل، والاهتمام بقطاع الناشئين وبناء منظومة على أسس إدارية وعلمية سليمة.

وشهدت الجلسة إلغاء اللجنة الرياضية، حيث وافق 5 من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رئيس المجلس، مقابل رفض 5 أعضاء آخرين، ليتم الموافقة على القرارات بالأغلبية.

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وترجع أزمة اللاعبة إلى إصابتها بخلع فى مفصل الحوض نتيجة حركة عنيفة من المدربة بالأكاديمية التابعة للنادى، وهو ما سيؤثر على حركة الطفلة صاحبة الخمس سنوات فيما بعد.

واتخذ المجلس هذه القرارات وفقا لما رأته اللجنة الفنية التى تم تشكيلها لتحدد مدى صحة الحركة التى قامت بها المدربة مع اللاعبة، وهل هى حركة فنية أم لا، خاصة أنه بالرجوع إلى الكاميرات فى الأكاديمية رأينا مدى صعوبة المشهد الذى تعرضت له الطفلة من عنف خلال الحركة، بالإضافة إلى اكتشاف مفاجآت تخص المدربة بالرجوع إلى الشق التدريبى لها حيث تبين أنها غير مسجلة فى الاتحاد أو نقابة المهن الرياضية.

يذكر أن إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز أعلن عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عقد جلسة مع مسئولى النادى السكندرى لمعرفة الأسباب وبحث خطوات وإجراءات ضمان عدم تكرار الحادث والتى من اهمها إيقاف نشاط الأكاديمية.