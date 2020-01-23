شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف ينتظم فى التدريبات الجماعية للإسماعيلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم النجم التونسى فخر الدين بن يوسف ، الوافد الجديد للإسماعيلى، فى تدريبات فريقه الجماعية اليوم لأول مرة بعدما أدى تدريبات منفردة أمس الأربعاء بسبب وصوله متأخراً مساء الثلاثاء استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى بإياب الدور ربع النهائى للبطولة العربية والمقرر لها الاحد المقبل باستاد الاسماعيلية.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن فخر الدين انتقل لصفوف القلعة الصفراء بعقد مدته 6 أشهر قابلة للتجديد بناءً على نصيحة زميله فرجانى ساسى نجم الزمالك ومنتخب تونس .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مجلس الإسماعيلى فشل فى إقناع فخر الدين بن يوسف فى التوقيع لمدة موسمين، لاسيما أن اللاعب اقتنع بنصيحة ساسى الذى طلب منه التمهل قبل الاستمرار مع الدراويش والانتظار لنهاية الستة أشهر وتقييم الوضع والمعاملة داخل النادى، سواء النفسية أو المادية ومن بعدها حسم مصيره مع القلعة الصفراء، وهو الأمر الذى أثار غضب مجلس الإسماعيلى من نجم الزمالك.

وحرص لاعبو الفريق الأول للإسماعيلى على استقبال الوافد التونسى الجديد فخر الدين بن يوسف قبل بداية مران الفريق أمس، ضمن الاستعدادات لمباراة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات ربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

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وحضر اللاعب صباح أمس لمقر النادى لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبى، وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوًا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

واكتفى اللاعب التونسى فخر الدين بن يوسف بالدوران حول الملعب، خلال تدريبات الإسماعيلى أمس ضمن التحضيرات لمواجهة الاتحاد السكندرى فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية بداية من اليوم الخميس، وفضل الجهاز الفنى منح اللاعب حصة تدريبية خفيفة أمس.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين.، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.