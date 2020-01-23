شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحضر مران الأهلي استعدادا لمواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على حضور مران الفريق المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، لمؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، ويواجه الأهلى النجم الساحلى الأحد المقبل فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلى المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل النجم المركز الأول برصيد 9 نقاط، ويأتى الهلال السودانى فى المركز الثالث بـ 6 نقاط، وبلاتينيوم فى المركز الرابع بنقطة واحدة، ويحتاج الأهلى لتحقيق الفوز على الفريق التونسى قبل مواجهة الهلال فى السودان لضمان التأهل.

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وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلي، المقرر لها الأحد المقبل، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجي" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلي.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق ويُكّبد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك بعد تعاقد النادى مع اللاعب مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.

وأجرى سيد عبدالحفيظ وسمير عدلى العديد من الاتصالات خلال الأيام الماضية؛ استعدادا لمواجهة الهلال التى تقام فى السودان أول فبراير المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وقام عبدالحفيظ وعدلى، بالتواصل مع السفير حسام عيسي، سفير مصر لدى السودان، للتنسيق مع السفارة المصرية فيما يخص استقبال بعثة الأهلى وفندق الإقامة ووسائل التنقل وملاعب التدريب، كما أجرى الثنائى اتصالات مكثفة مع اتحاد الكرة السوداني؛ للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بمواجهة الهلال فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.