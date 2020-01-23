هل يصبح أمونيكى أول محترف أفريقى يقود تدريب فريق فى الإيجيبشين ليج؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن إيمانويل أمونيكى، نجم الزمالك السابق، اقترب من تولى القيادة الفنية لفريق مصر المقاصة خلفا لـ أحمد حسام ميدو الذى رحل عن الفريق مؤخرا بعد إقالته من تدريب الفريق. وفى حال تولى أمونيكى، مدرب منتخب تنزانيا فى كأس أمم أفريقيا الأخيرة، مهمة قيادة الفريق الفيومى رسميا سيصبح أول محترف أفريقى فى الدورى المصرى يقود تدريب فريق فى الإيجيبشين ليج.

إيمانويل أمونيكى، الذى لعب فى صفوف الأبيض منذ عام 1991 وحتى 1994 وتوج مع الزمالك بدورى أبطال أفريقيا ولقب السوبر الأفريقى، فضلا عن لقبى الدورى .

وانتقل أمونيكى عام 1994 إلى نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى مقابل 800 ألف دولار، ولعب بالفريق حتى عام 1997، وشارك معهم فى 51 مباراة وسجل 17 هدفا، وحقق مع سبورتنج لشبونة لقب كأس البرتغال قبل أن ينضم إلى أحد أندية إسبانيا ومن بعده بارك الكورى الجنوبى إلا أنه أنهى مسيرته فى الوحدات الأردنى 2004.

وعن مسيرته التدريبية قاد أمونيكى منتخب نيجيريا تحت 17 سنة للفوز بلقب كأس العالم تحت 17 عام فى تشيلى عام 2015.

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كما تولى أمونيكى منصب المدير الفنى لمنتخب تنزانيا فى أغسطس 2018 خلفًا للمدرب سالوم مايانجا.

وكان مسئولو نادى المقاصة قرروا إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح أمس الأربعاء، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أبلغ ميدو لاعبى المقاصة خلال اجتماعه معهم بالمران الصباحى الأربعاء بأن الإدارة قررت إقالته من منصبه بسبب سوء التوفيق الذى لازمه مع الفريق الفيومى.

ومن المقرر أن يقود جمال عمر تدريب الفريق الفيومى بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى جديد يخلف ميدو فى القيادة الفنية ويعاون أحمد حسام مدرب المقاصة ولاعب الفريق الفيومى السابق.