شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يطرح تذاكر موقعة نواذيبو الموريتانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ إدارة النادى المصري ، اليوم الخميس، بيع تذاكر مباراة المصرى وضيفه فريق نواذيبو الموريتانى فى البطولة الكونفيدرالية، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، وذلك اعتبارا من الحادية عشرة صباح اليوم وحتى السابعة مساءً بالمنفذ الموجود خلف المدرج البحرى وكذلك بالمنفذ الموجود بفرع النادى المصرى “الضواحى 1”، وتبلغ سعر تذكرة مدرج الدرجة الثالثة 100 جنيه، فيما تبلغ سعر تذكرة مدرج المقصورة 500 جنيه.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” مباراة المصرى وضيفه نواذيبو الموريتانى إلى طاقم تحكيم دولى مغربى يقوده حكم الساحة كريم صبرى، ومعه كل من هشام آيت ابو “مساعد حكم أول” ويوسف مبروك “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع سمير قزاز، فيما سيتولى التونسى بوصيرى بوجليل مهام مراقب المباراة، فيما يقوم الإعلامى مصطفى طنطاوى بمهام المنسق الإعلامى للمباراة، بينما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى السودانى عصام شعبان، ويتولى النيجيرى اوكى سيلفانز اوبى مهام المنسق الأمنى للمباراة.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى على نظيره مياه الدقهلية، أحد أندية الدرجة الثانية بمجموعة الدقهلية، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة الودية التى أدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من خالد منسى حكمًا للساحة ومعه كل من محمد شفيق ومحمد سعيد عبد الله كمساعدين.

استغل إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى المباراة فى الدفع بأكبر عدد من لاعبيه، حيث دفع بتشكيلين مختلفين على مدار الشوطين بهدف تجهيز جميع اللاعبين لمباراته بالجولة الخامسة من الكونفدرالية والتى تجمعه بضيفه فريق نواذيبو الموريتانى والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ستاد الاسكندرية.

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انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبى بدون أهداف بعد شوط شهد سيطرة كاملة من جانب فريق المصرى الذى أهدر لاعبوه عدد كبير من الأهداف نتيجة التسرع وسوء الحظ، خاصة فى كرة محمد جابر التى تصدى لها القائم الأيمن لفريق مياه الدقهلية الذى ظهر لاعبوه بمستوى طيب تحت قيادة مديرهم الفنى ايهاب غنيم.

وفى الشوط الثانى كثف فريق المصرى من هجماته ونجح محمود وادى فى افتتاح أهداف اللقاء فى الدقيقة الثامنة والستين بعدما تلقى تمريرة المتألق حسين رجب ليستقبلها بهدوء ويسددها قوية لتسكن الشباك، وعاد محمود وادى ليمرر كرة جميلة إلى اسلام عطية الذى سدد كرة قوية من حدود المنطقة لتسكن الزاوية اليمنى العليا محرزا الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة والسبعين وفى الدقائق الخمس الأخيرة يواصل المصرى ضغطه وينجح كريم العراقى فى اختتام أهداف اللقاء بإحرازه الهدف الثالث فى الدقيقة السادسة والثمانين، لتنتهى المباراة بفوز المصرى بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

مثل المصرى خلال الشوط الأول : أحمد عبد الفتاح، مصطفى طيارة، خالد مصطفى، أحمد شوشة، بهاء مجدى، حسن على، فريد شوقى، محمد جابر، مفتاح طقطق، أحمد ياسر، أوستين أموتو.

وفى الشوط الثانى دفع الكابتن ايهاب جلال بتشكيل مكون من : أحمد مسعود، كريم العراقى، حجاج عويس، سعيدو سيمبوريه، عمر كمال، عمرو موسى، اسلام عطية، حسين رجب، شيخ موكورو، أحمد عادل ميسى، محمود وادي.