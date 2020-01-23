شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن حصول سموحة على توقيع صلاح محسن ومحمد عبد المنعم رسمياً والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عامر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك بندا فى العقد يسمح بتمديد إعارة محمد عبد المنعم لمدة موسم إضافى حال عدم مطالبة الأهلى بعودته فى نهاية الموسم .
وأشار رئيس نادى سموحة إلى أن الصفقة كانت بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مباشرة ولم يدخل فيها أى من الوسطاء، موجها الشكر لرئيس الأهلى على سرعة إنهاء المفاوضات بنجاح .
ودخل نادى سموحة فى صراع مع النادى الأهلي لخطف ثنائى الشباب بنادى سيراميكا كليوباترا، محمد ناصر وعلى الملوانى، وذلك بعدما كانت المفاوضات تسير يشكل كبير فى اتجاه القلعة الحمراء، بحسب ما أعلن معتز البطاوى المشرف العام على قطاع الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا.
وقال مصدر داخل نادى سموحة، إن النادى السكندرى دخل فى مفاوضات عبر وسطاء مع نادى سيراميكا كليوباترا لشراء الثنائى بعقد نهائي، بعدما كان الأهلى يرغب فى استعارة الثنائى لمدة ستة أشهر، ويسعى سموحة إلى عرض مبلغ مالى كبير لشراء الثنائى بعقد نهائى وخطفهما قبل الانتقال إلى الأهلي.
ويبحث نادى سموحة عن مدافع مميز فى الفترة الحالية، وكان يتفاوض مع محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب مواليد عام 1999، والذى تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، لسد النقص العددى فى صفوف الفريق الأحمر.
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