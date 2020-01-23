شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يبحث عن ودية استعدادا للإسماعيلي فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، لخوض مباراة ودية لتجهيز اللاعبين لموقعة الإسماعيلى المقرر لها 30 يناير الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري المصرى الممتاز، وذلك بعد بعد الغاء ودية سيراميكا كليوباترا، التى كان مقرر لها اليوم الخميس بعد اعتذار الأخير

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع أحمد عفيفى صانع ألعاب بتروجت فى صفقة انتقال حر، ليكون الصفقة الثانية للفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع أحمد على ظهير أيمن الجونة، حيث وقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، ولاقى مستوى اللاعب إعجاب مختار مختار المدير الفنى للفريق ليطلب التعاقد معه.

ويعقد اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى جلسة مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى للفريق والعميد عادل عبد الفتاح مدير النشاط الرياضى وماهر همام مدير قطاع الناشئين بالنادى، لوضع خطة لعمل عقود للاعبين الموهوبين واختيار العناصر المميزة لتصعيدها للفريق الأول للاستفادة من جهودهم بعد واقعة هروب شيكا لإسبانيا.

وتمكن نادى الإنتاج الحربى من إعادة لاعبه عبد الله هشام الشهير بـ"شيكا" مواليد 2001، الذى هرب من النادى لإسبانيا عن طريق وكيل أعماله، وقام اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق وماهر همام رئيس قطاع الناشئين بالنادى بتوقيع عقد جديد مع اللاعب، لاسيما بعدما أبدى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج إعجابه بالإمكانيات الهجومية للاعب، مؤكداً أنه سيسعى لتصعيده للفريق الأول فى الفترة المقبلة للاستفادة من قدراته .

Advertisements

وحقق الإنتاج الحربى فوزًا مهمًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء، السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.

وأحرز موسى دياورا هدفه الأول فى الدورى بالموسم الحالى وتقدم للإنتاج أمام حرس الحدود بعد تسديدة صاروخية فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 21 محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز الثامن، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.