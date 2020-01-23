شكرا لقرائتكم إيقاف جهاد جريشة لنشر شكواه على الفيس بوك والتحدث فى وسائل الإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر المستشار القانونى للجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولى جهاد جريشة بإيقافه لحين الإنتهاء من التحقيق معه، بعد قرار اللجنة بإحالته للتحقيق بسبب نشر الشكوى التى تقدم بها إلى جمال الغندور رئيس اللجنة، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بجانب حديثه فى مختلف البرامج التليفزيونية دون إذن من اللجنة.

وتقدم جريشة بشكوى رسمية إلى الغندور والجناينى يعترض فيها على ترتيب القائمة الدولية للحكام التى تم اعتمادها من الفيفا مؤخرا، والتى احتل فيها جريشة المركز الثالث خلف ابراهيم نور الدين وأمين عمر، وهو ما وصفه جريشة بالمجاملة الصارخة وأن الهدف منها هو إبعاده عن مونديال 2022.

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وكان نص الشكوى كالتالي: "أتقدم لسيادتكم بصفة رسمية للاعتراض على واقعة ترتيب القائمة الدولية لحكام مصر لسنة 2020، والتي واجهت بها السادة بلجنة الحكام الرئيسية، الذين أنكروا حدوث ذلك في البداية، وبعد ذلك قالوا إنها مسؤولية اللجنة السابقة التي وضعت الترتيب، هروبًا من المسؤولية".