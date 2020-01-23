الإنتاج الحربي بدون مختار مختار ضمن استعدادات الإسماعيلي

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جدة - عمرو شويل
وحقق الإنتاج الحربى فوزًا مهمًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء، السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة.
وأحرز موسى دياورا هدفه الأول فى الدورى بالموسم الحالى وتقدم للإنتاج أمام حرس الحدود بعد تسديدة صاروخية فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الإنتاج للنقطة 21 محتلاً المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 فى المركز الثامن، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.
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