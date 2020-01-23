شكرا لقرائتكم اليوم.. رمضان صبحى يحتفل بعيد ميلاده الـ23 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم الخميس يحتفل رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى بعيد ميلاده الـ23، لاسيما أنه من مواليد 23 يناير 1997، حيث بدأ العفيجى رحلة البحث عن نفسه بعد العودة للقلعة الحمراء قادماً من ستوك سيتى الإنجليزى ليستعيد مستواه الفنى والبدنى بعد فترة من الابتعاد عن المشاركة فى المباريات.
إستكمل رمضان صبحي لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي علي هامش المران وادي اللاعب تدريبات الجري حول الملعب رفقة اللاعبين قبل أن يستكمل التدريبات في الجيم مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.
ويغيب رمضان صبحى عن مباراة الأهلي و النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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