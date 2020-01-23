شكرا لقرائتكم صالح جمعة يرفض تكرار سيناريو وليد أزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أضاف المصدر، أن صالح جمعة رفض أيضا الانضمام إلى نادي الزمالك حفاظا على علاقته بجماهير النادي الأهلي، وكان رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد أكد في تصريحات صحفية عقب مباراة الأهلي والمقاولون التي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، أنه يتمنى التوفيق لصالح جمعة مع فريق آخر مشيرا إلى أن اللاعب لن يكون له مكانا في تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة .

وتحسم لجنة التخطيط بالأهلي مصير صلاح محسن مهاجم الفريق، والذي خرج هو الآخر من حسابات فايلر الفنية، ليتم الاستقرار على رحيل اللاعب لنادي سموحة، الراغب بقوة في الحصول على خدماته، وانتظر مسئولو الأهلي نجاح التعاقد مع السنغالي اليو بادجي قبل حسم مصير صلاح محسن خاصة وأنه يلعب في نفس مركزه، وبالتالي أصبح صلاح محسن قريباً للغاية من الانتقال لسموحة على سبيل الإعارة بعد انضمام المهاجم السنغالي بعد انتهاء الخلاف المادي الذي حدث بين الأهلي وسموحة خلال الأيام الماضية .

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كما يقترب سموحة من استعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الشاب لمدة موسم ونصف، بعد إبداء حمادة صدقي المدير الفني لسموحة رغبة قوية في الحصول على خدماته لتدعيم دفاع الفريق.

فيما يستعد الأهلى خلال الأيام الحالية لخوض مباراة النجم الساحلى المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا، والتى ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق فى الأدوار الاقصائية التى تحدد اللقب القارى القادم، حيث حصل اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة يبدأ بعدها الفريق الاعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام بطل تونس .