شكرا لقرائتكم الخطيب يكلف عبد الحفيظ وعدلي بتأمين بعثة الأهلي فى السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سمير عدلي، مدير الجهاز الإداري، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بالاطمئنان على كل ترتيبات إقامة الفريق في السودان، وسبل تأمين البعثة المختلفة قبل مواجهة الهلال السوداني المرتقبة.

وأجرى سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي العديد من الاتصالات خلال الأيام الماضية، استعدادا لمواجهة الهلال التى تقام في السودان أول فبراير المقبل، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وقام عبدالحفيظ وعدلى، بالتواصل مع السفير حسام عيسي، سفير مصر لدى السودان، للتنسيق مع السفارة المصرية فيما يخص استقبال بعثة الأهلي وفندق الإقامة ووسائل التنقل وملاعب التدريب، كما قام الثنائي بإجراء اتصالات مكثفة مع اتحاد الكرة السوداني، للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بمواجهة الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة النجم الساحلي في القاهرة يوم الأحد المقبل، على استاد السلام فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، قبل السفر إلى السودان لمواجهة فريق الهلال، كما يواصل الاهلي تدريباته اليومية، استعداداً لخوض المباراة المرتقبة ويتطلع فايلر لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة المرتقبة من أجل حصد النقاط الثلاثة والحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل لدور الثمانية بالبطولة التى يرغب الاحمر في إستعادتها لخزائنه الغائبة عنها منذ عام 2013.

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وكان الاتحاد الأفريقى قد حدد يوم 26 يناير الجارى، موعداً لمواجهة الأهلى والنجم الساحلى فى القاهرة بدلا من يوم 24 الذى كان محددا من قبل، ويستأنف الأهلى تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الفريق التونسى، بعد انتهاء فترة الراحة التى استمرت لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة فى الدورى، والتى نجح خلالها الأهلى فى تحقيق الفوز والتحليق بعيدا فى صدارة المسابقة .

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه بهدف تجهيزه للمشاركة في لقاء النجم الساحلى المرتقب .