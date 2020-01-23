البدري يطالب بإقامة مباراة توجو على ستاد القاهرة

طالب المدير الفني لمنتخب الفراعنة “حسام البدري: إقامة مباراة توجو المقرر لها في شهر مارس القادم ضمن مواجهات الجولة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2021، على أن تقام المباراة على ستاد القاهرة في ظل ظهور جماهيري كبير لمساندة ودعم منتخب مصر.

وكان البدري قد أعرب عن سعادته بوقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة السادسة بجوار كل من ليبيا، أنجولا والجابون، ومع ذلك رفض التقليل من قيمة المنتخبات المنافسة، مشيرا إلى عدم وجود مجموعة سهلة في تصفيات أمم إفريقيا 2021، خاصة وأن كافة المنتخبات ترغب في التواجد ضمن المرحلة الأخيرة بالتصفيات.

وأشار المدير الفني للمنتخب إلى قدرة المنتخب على التأهل إلى الدور النهائي للتصفيات والوصول إلى نهائيات كأس العالم، مؤكدا أن المنتخب جاهزا فنيا وبدنيا من أجل مشواره الكروي خلال التصفيات.