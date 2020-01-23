صلاح محسن خارج حسابات الأهلي والمدافع الشاب لسموحة

خرج مهاجم النادي الأهلي، صلاح محسن من حسابات النادي الأهلي؛ حيث تم الاستقرار على رحيل اللاعب إلى فريق سموحة، بعد رغبة الفريق القوية في الاستفادة من خدمات اللاعب وضمه إلى صفوف الفريق.

وينتظر المارد الأحمر التعاقد مع اليو بادجي بشكل رسمي، ومن ثم الموافقة على رحيل محسن رسميا على سبيل الإعارة، وذلك بعد انتهاء الخلافات المادية التي كانت بين المارد الأحمر وسموحة خلال الفترة الأخيرة.

وأصبح مدافع المارد الأحمر الشاب، محمد عبد المنعم قريب جدا من الانتقال إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، بعد رغبة سموحة القوية للحصول على خدمات اللاعب والتعاقد معه خلال الفترة القادمة لتدعيم صفوف الفريق في منطقة الدفاع.