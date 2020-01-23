كارتيرون يوافق على رحيل عمر السعيد نهاية الموسم

منح المدير الفني لنادي الزمالك، الفرنسي باتريس مارتيرون الضوء الأخضر للاستغناء عن خدمات مهاجم الفريق “عمر السعيد”، بعد أن أصبح اللاعب في المرتبة الثالثة في حسابات الفرنسي بعد الثنائي مصطفي محمد وكاسونجو، وعدم اقتناع الفرنسي بمستوي اللاعب الفني خلال الفترة الأخيرة بالرغم من العديد من الفرص التي حصل عليها السعيد.

وصرح مصدر موثوق بالزمالك مشيرا إلى أن المدير الفني لا يمانع من الاستغناء عن خدمات اللاعب ورحيله في نهاية الموسم، خاصة وأن الفريق ليس بحاجة إلى مجهوداته، مشيرا إلى نوايا الفرنسي في دخول صفقة تبادلية انتهاء الموسم الجاري وضم مهاجم مصري مميز، وربما مروان حمدي “مصر المقاصة” أو حسام حسن “سموحة” هو الأقرب للتعاقد معه.