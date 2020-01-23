شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من صالح جمعة: يرفض الإعارة أو الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلي، أن اللاعب رفض فكرة خروجه على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء، واشترط الخروج على سبيل البيع النهائى إلى نادٍ آخر، بعد تفاقم أزمته مع النادى الأحمر بسبب تصريحاته الأخيرة عن تعرضه للظلم وعدم المشاركة حتى فى التقسيمات خلال المران.

وأضاف المصدر، أن صالح جمعة رفض أيضاً الانضمام إلى نادى الزمالك، حفاظاً على علاقته بجماهير النادى الأهلى. وكان رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى أعلن فى تصريحات صحفية عقب مباراة الأهلى والمقاولون التى أقيمت الأحد الماضى وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، أنه يتمنى التوفيق لصالح جمعة مع فريق آخر، مشيراً إلى أن اللاعب لن يكون له مكانا فى تشكيل الأهلى خلال الفترة المقبلة.

وتحسم لجنة التخطيط بالأهلى مصير صلاح محسن مهاجم الفريق، والذى خرج هو الآخر من حسابات فايلر الفنية، ليتم الاستقرار على رحيل اللاعب لنادى سموحة، الراغب بقوة فى الحصول على خدماته، وانتظر مسئولو الأهلى نجاح التعاقد مع السنغالى اليو بادجى قبل حسم مصير صلاح محسن خاصة وأنه يلعب فى نفس مركزه، وبالتالى أصبح صلاح محسن قريباً للغاية من الانتقال لسموحة على سبيل الإعارة بعد انضمام المهاجم السنغالى بعد انتهاء الخلاف المادى الذى حدث بين الأهلى وسموحة خلال الأيام الماضية.

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كما يقترب سموحة من استعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلى الشاب لمدة موسم ونصف، بعد إبداء حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة رغبة قوية فى الحصول على خدماته لتدعيم دفاع الفريق.

فيما يستعد الأهلى خلال الأيام الحالية لخوض مباراة النجم الساحلى المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا، والتى ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق فى الأدوار الاقصائية التى تحدد اللقب القارى القادم، حيث حصل اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة يبدأ بعدها الفريق الاعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام بطل تونس.