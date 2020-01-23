شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر جهاد جريشة بإيقافه لحين التحقيق معه بسبب الفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر المستشار القانونى للجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى جهاد جريشة بإيقافه لحين الانتهاء من التحقيق معه، بعد قرار اللجنة بإحالته للتحقيق بسبب نشر الشكوى التى تقدم بها إلى جمال الغندور رئيس اللجنة وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بجانب حديثه فى مختلف البرامج التليفزيونية دون إذن من اللجنة.

وتقدم جريشة بشكوى رسمية إلى الغندور والجناينى يعترض فيها على ترتيب القائمة الدولية للحكام التى تم اعتمادها من الفيفا مؤخرا، والتى احتل فيها جريشة المركز الثالث خلف إبراهيم نور الدين وأمين عمر، وهو ما وصفه جريشة بالمجاملة الصارخة وأن الهدف منها هو إبعاده عن مونديال 2022.

وكان نص الشكوى كالتالى: "أتقدم لسيادتكم بصفة رسمية للاعتراض على واقعة ترتيب القائمة الدولية لحكام مصر لسنة 2020، والتى واجهت بها السادة بلجنة الحكام الرئيسية، الذين أنكروا حدوث ذلك فى البداية، وبعد ذلك قالوا إنها مسئولية اللجنة السابقة التى وضعت الترتيب، هروبًا من المسئولية".

Advertisements

وقال جريشة، فى تصريحات تليفزيونية، "تعبت وشقيت واتظلمت كثيرًا علشان أصنع اسمى وأشرف بلدى فى أكبر المحافل الرياضية الأفريقية والعالمية، ومع ذلك لا أعرف لماذا أتعرض للحرب من جانب منظومة الحكام"، مطالبًا بالتحقيق فى خطابه منعًا لتكرار الظلم الواقع عليه على حد وصفه.

وأضاف الحكم المونديالى:" ترتيبي بالقائمة جاء بفعل فاعل من أجل إبعادي عن كأس العالم ووضع البديل لي، قائلًا: ”اللي حصل ضيع مني المونديال وأثق في نزاهة اتحاد الكرة".

فى المقابل أكد جمال الغندور إنه يرفض النزول لمستوى الرد على أحد الحكام، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش الشكوى التى تقدم بها جريشة للرد عليه وتوضيح تفاصيل ما حدث فى القائمة الدولية وهى أمور يجب أن تتم داخل الغرف المغلقة وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو شاشات التليفزيون.. وتابع رئيس لجنة الحكام أنه سيتم التحقيق مع الحكم جهاد جريشة بسبب إعلان ونشر مستند رسمى يتعلق بلجنة الحكام وكذلك الحديث عبر البرامج التليفزيونية دون الحصول على إذن من لجنة الحكام.