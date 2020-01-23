شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الكابتن والمدام يرفعان شعار "الأسود يليق بنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفق محبو اللون الأسود على أنه ملك الألوان والشياكة خاصة على صعيد الفساتين السواريه، التى تظهر بها الفتيات فى المناسبات المختلفة سواء فى الحفلات أو الأفراح والبدل أو الملابس الكواجوال.

وبالرغم من أن الكثير يعتبر اللون الأسود رمزا للتشاؤم إلا أنه لم يمنع الكثيرين من تفضيله، سواءً فى سيّاراتهم أو ملابسهم، وقد تميّز هؤلاء الأشخاص بسخائهم وانضباطهم، وبراعتهم فى الأمور التجاريّة والماليّة، لكن من سلبياتهم الخوف من المجهول والمستقبل.

ونجد أن نجوم الكرة يعشقون أيضا اللون الأسود فى سياراتهم بل و أنتقل الأمر أيضا على زوجاتهم لإبراز جانب من الشياكة.

ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين يفضلون اللون الأسود وحرصوا على التقاط صور تذكارية بارتداء هذا اللون الملوكى مع زوجاتهم كل من محمد عواد حارس مرمى الزمالك وزوجته حنين ومحمد الشناوى حارس الأهلى وزوجته منة وحسام غالى قائد الأهلى السابق وزوجته لميس وحسين السيد لاعب الأهلى وزوجته هاجر وأيمن أشرف لاعب الأهلى وزوجته ميرنا ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب المحترف فى صفوف الدورى الإنجليزى وزوجته روان وأحمد المحمدى لاعب أستون فيلا وزوجته هبة العوضى وأخيرا مروان محسن مهاجم الأهلى وزوجته مدى.

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ويبدو أن نجوم الرياضة وزوجاتهم يجتمعن على حب اللون الأسود فى الملابس السواريه لإظهار جانب الشياكة والأناقة، خاصة أنه يعد لون الغموض، والتمرّد، والجاذبية، فهو يعكس العمق المخيف، والأسرار الغامضة، ويرمز فى الوقت ذاته إلى التحدّى، وقد قيل عن اللون الأسود بأنه سيد الألوان لحياديته، فهو يضفى تألقاً وجمالاً على باقى الألوان.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات تبرز أناقة نجوم الرياضة مع زوجاتهم بالأسود فى الصور التالية: