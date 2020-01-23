شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى والنجم الساحلى.. 14 صدام والتعادل سيد الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأهلي لمواجهة مصيرية أمام النجم الساحلي التونسي والمقرر إقامتها الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على استاد السلام.

يدخل الأهلي المباراة محتلاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يحتل النجم المركز الأول برصيد 9 نقاط، ويأتي الهلال السوداني في المركز الثالث بـ 6 نقاط، وبلاتينيوم في المركز الرابع بنقطة واحدة، ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز علي الفريق التونسي قبل مواجهة الهلال في السودان لضمان التأهل.

مواجهات الأهلي والنجم الساحلي دائمًا تشهد اثارة ومتعة من الفريقين، ونرصد في التقرير التالي تاريخ ونتائج مواجهات الفريقين..

14 مواجهة جمعت الأهلي والنجم الساحلي التونسي، في جميع البطولات، حقق المارد الأحمر الفوز في ثلاث مباريات وفاز النجم في أربع، وحسم التعادل 7 مواجهات.

الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

خسر الأهلي أخر مباراة جمعت الفريقين يوم 29 نوفمبر 2019 بهدف دون رد، على الملعب الأوليمبي برادس، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية 2019 – 2020.

وواجه الأهل النجم الساحلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2005 وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في سوسة، قبل أن يتوج الأهلي باللقب بعد الفوز في القاهرة بنتيجة 3 / 0.

وفي عام 2007 تجدد النهائي بين الطرفين في دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مواجهة الذهاب سلبيًا في سوسة، وحقق الفريق التونسى الفوز على الأهلي، بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف وحيد، وتوج باللقب.

وفى عام 2017، حقق النجم الساحلي الفوز على الأهلي في سوسة بهدفين مقابل هدف وحيد في نصف نهائي دوري الأبطال، ثم عاد الأهلي وحقق فوزًا وانتصارًا كاسحًا على النجم الساحلي بسداسية مقابل هدفين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتعد تلك النتيجة هي الأكبر في مواجهات الفريقين.

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الأهلي والنجم الساحلي كأس الكونفدرالية

التقى الأهلي النجم الساحلي التونسي، في كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، 4 مرات عامي 2014 و2015، وجاءت البداية حينما أوقعت القرعة الثنائي في مجموعة واحدة عام 2014، وانتهت المباراتين بالتعادل حيث انتهت في سوسة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وانتهت في ملعب السويس بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي عام 2015 وقع الثنائي في مجموعة واحدة، وانتهت المواجهة الأولى في القاهرة بفوز الأهلي بهدف دون رد، حقق النجم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب بسوسة.

الأهلي والنجم في كأس السوبر الإفريقي

جمعت مباراة السوبر الإفريقي الأهلي والنجم الساحلي عام 2007، والتي أقيمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وانتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحة بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح ويتوج باللقب.

الأهلي والنجم الساحلي في البطولات العربية

التقى الأهلي والنجم الساحلي مرتين في بطولة دوري أبطال العرب موسم 2003-2004، وحسم التعادل السلبي المواجهتين.