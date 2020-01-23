شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يطلب مواجهة توجو باستاد القاهرة.. وقلق بسبب الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة مباراة الفراعنة أمام توجو المقرر إقامتها في مارس المقبل في الجولة الثالثة بتصفيات أمّم أفريقيا 2021 باستاد القاهرة، كما طلب حضور أكبر عدد ممكن من الجماهير لمساندة الفراعنة.

فى السياق ذاته، أبدى حسام البدري سعادته بقرعة تصفيات مونديال 2022 التى أوقعت الفراعنة فى المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا ولكنه رفض الاستهتار والتقليل من المنافسين الذين لا يستهان بهم وقال إنه لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات وستكون هناك ندية كبيرة في خلال هذه المنافسات لرغبة كل المنتخبات في التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات مشددًا على أن المنتخب المصري إذا كان في حالته الطبيعية المتعلقة بمستوى اللاعبين فنيًا وبدنيًا فإنه سيتأهل للدور النهائي من التصفيات وتحقيق الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم، مشيرًا إلى أنه أمله كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي وسيعمل بكل جدية وأمانة مع جهازه على تحقيق هذه الرغبة.

مدرب الفراعنة قال إنه يجب العودة إلى التاريخ وتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة ولكنها كانت غاية في القوة وتعقد موقف المنتخب فيها، مشيرًا الي أن منتخب الجابون يمتلك مقومات جيدة بامتلاكه لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية وأيضًا منتخب ليبيا والذي يمتلك لاعبين محترفين في بعض البدان العربية.

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وأكد البدرى أنه يتابع بدقة كل مباريات الدورى وكذلك المحترفين بأوروبا، وهناك سعادة لمستوى المهاجمين مصطفى محمد ومروان محسن وحسام حسن، كما أنه يتابع باسم مرسى حيث انتهى قلقه من أزمة الهجوم، وما زال ينتظر حلول لأزمة الجبهة اليسرى التي تعانى كثيرًا، مشيرًا إلى أنه مع نهاية شهر فبراير سيكون انتهى من كل الأمور الخاصة بالاختيارات وهيكل الفريق قبل معسكر مارس.