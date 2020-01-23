"تبديل وحيد".. هل يشارك صلاح أساسيًا أمام وولفرهامبتون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، سيعتمد على محمد صلاح في تشكيل "الريدز" أمام وولفرهامبتون في اللقاء الذي يقام مساء اليوم ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كلوب لن يجري أي تغييرات في التشكيل إلا تبديل وحيد من خلال الدفع بأدم لالانا في وسط الملعب بدلاً من أوكسليد تشامبرلين والذي شارك في اللقاء الأخير أمام مانشستر يونايتد أساسيًا.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بطريقته المعتادة أمام وولفرهامبتون (4-3-3) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد.

Advertisements

خط الوسط: جوردان هندرسون - أدم لالانا - فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

ليفربول استطاع في الأسبوع الحالي أن يهزم منافسه اللدود مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن قمة الجولة 23.

ويتصدر ليفربول ترتيب مسابقة الدوري بـ64 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي إلا أن "الريدز" لديه مباراة مؤجلة أمام ويستهام ستقام يوم الأربعاء المقبل.

في المقابل، يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 34 نقطة حيث استطاع "الولفز" في الفوز بالجولة الماضية على حساب ساوثهامبتون بنتيجة (3-2).