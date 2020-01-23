"تصرفه مرفوض".. رسالة نارية من اتحاد الكرة لجهاد جريشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتقد أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، التصرف الذي قام به الحكم الدولي جهاد جريشة، لافتًا إلى أن الأخير لم يتعرض لعقوبة رسمية حتى الآن.

وخرج جريشة أمس الأربعاء لينتقد اتحاد الكرة عبر صفحته على التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نظرًا لوضعه في المركز الثالث بالقائمة الدولية للحكام المصريين.

وأضاف مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"غير مسموح لأي حكم أن يتعامل مع التواصل الاجتماعي وإذا قام أي حكم بهذا التصرف سيتعرض للمسائلة".

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وعن موقف جهاد جريشة، قال :"ما قام به مرفوض عند اتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام".

وحول إعلان العقوبات ضد جهاد جريشة، كشف :"غير صحيح أن جريشة تعرض لعقوبة حتى الآن، لكن الإعلان عن العقوبات في اتحاد الكرة بشأن الحكام خط أحمر".

وكان جهاد جريشة ذكر عبر حسابه الرسمي أنه تقدم بشكوى إلى لجنة الحكام (طالع التفاصيل).