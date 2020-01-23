سقط فريق مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز.
ليتلقى اليونايتد الهزيمة الثانية على التوالي بعد الخسارة في الجولة الماضية من ليفربول، ويتوقفرصيده عند 34 نقطة في المركز الخامس، في ترتيب أندية البريميرليج.
بينما رفع بيرنلي رصيده إلى النقطة 30 بالمركز الـ 13 في جدول الترتيب، مواصلاً رحلته نحو الإبتعاد عن الهبوط.
وقال أولي سولشاير عقب المباراة تعليقًا على الهزيمة " أننا بحاجة إلى تعزيز، واتخذنا قرارات برحيل بعض اللاعبين لأننا كنا بحاجة إلى بداية جديدة مع رؤية واضحة لهدفنا، وهذا يعني نوعا محددا من العناصرفي تشكيلتنا، هذه ثاني هزيمة على ملعبنا والأولى منذ أغسطس، كنت أعتقد أننا طوينا تلك الصفحة".
ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ملخص هزيمة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.