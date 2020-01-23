شاهد.. ملخص هزيمة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

سقط فريق مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه بيرنلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ليتلقى اليونايتد الهزيمة الثانية على التوالي بعد الخسارة في الجولة الماضية من ليفربول، ويتوقف

رصيده عند 34 نقطة في المركز الخامس، في ترتيب أندية البريميرليج.

بينما رفع بيرنلي رصيده إلى النقطة 30 بالمركز الـ 13 في جدول الترتيب، مواصلاً رحلته نحو الإبتعاد عن الهبوط.

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وقال أولي سولشاير عقب المباراة تعليقًا على الهزيمة " أننا بحاجة إلى تعزيز، واتخذنا قرارات برحيل بعض اللاعبين لأننا كنا بحاجة إلى بداية جديدة مع رؤية واضحة لهدفنا، وهذا يعني نوعا محددا من العناصرفي تشكيلتنا، هذه ثاني هزيمة على ملعبنا والأولى منذ أغسطس، كنت أعتقد أننا طوينا تلك الصفحة".

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي: