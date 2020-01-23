ليفربول يبحث عن مواصلة الإنتصارات في مواجهة وولفرهامبتون

يتوقف قطار ليفربول المنطلق بسرعة الصاروخ، في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس، بملعب مولينيو، لمواجهة مضيفه وولفرهامبتون العنيد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويسعى الريدز لمواصلة مسيرة انتصاراته المذهلة في البريميرليج الذي يعتلي عرشه برصيد 64 نقطة، حيث لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم وفاز في جميع مبارياته باستثناء تعادل وحيد

مع مانشستر يونايتد في الدور الأول.

ويرغب ليفربول في الفوز من أجل توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي والذي يسبقه حاليًا بـ16 نقطة، مرشحة للزيادة إلى 19 في ظل امتلاك الريدز مباراة مؤجلة وهو ما يجعل الفريق يلامس لقب البريميرليج الذي لم يظفر به

منذ 30 عامًا.

في المقابل، يسير وولفرهامبتون بخطى ثابتة هذا الموسم أملًا في مزاحمة الكبار على أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي على أقل تقدير.

إذ يحتل الفريق الذي يقوده البرتغالي نونو سانتو المركز السادس برصيد 34 نقطة، ويأمل في أن يخلد اسمه هذا الموسم بإلحاق أول هزيمة للمرعب ليفربول وإفساد حلمه بالحصول على الدوري الذهبي "بدون هزيمة"، مستعينًا بخبرات لاعبيه المميزين وكذلك بملعبه الصعب على كل الضيوف.