مهاجم ريال مدريد السابق على أعتاب الانضمام إلى توتنهام

اقترب نادي توتنهام من التعاقد مع المهاجم ويليان خوسيه لاعب “ريال سوسيداد الإسباني” في الميركاتو الشتوي الحالي.

وذكرت عدة مصادر اسبانية ان المهاجم البرازيلي هو خيار “جوزيه مورينيو” الاول، ولذلك قررت ادارة النادي اللندني بدأ المفاوضات مع “ريال سوسيداد“.

وطلب ويليان خوسيه من مدربه “ايمانويل الجواسيل” عدم استدعائه لمباراة فريقه امام “إسبانيول” ليلة أمس في كأس ملك إسبانيا، وبالفعل لم ينضم اللاعب لقائمة الفريق في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الباسكي بهدفين نظيفين.

وبحسب ما اوردته صحيفة “آس الإسبانية” أن اللاعب سيسافر إلى لندن صباح اليوم للتوقيع مع توتنهام، لكي يحل مكان المصاب “هاري كين”.

ومن المتوقع ان “ويليان خوسيه” سيكلف الفريق الإنجليزي 50 مليون جنيه استرليني.

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وسبق للاعب تمثيل نادي “ريال مدريد” الاول في مباراة واحدة، حيث كان اللاعب يشارك مع الفريق الثاني “الكاستيا”.

وانتقل ويليان خوسيه من نادي “سانتوس البرازيلي” إلى ريال مدريد على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر في الميركاتو الشتوي 2014، ثم عاد اللاعب مرة اخرى إلى الفريق البرازيلي بعد انتهاء الاعارة.

وغادر اللاعب إلى اسبانيا من جديد في نفس العام ولكن في الميركاتو الصيفي، وانضم الى صفوف “ريال سرقسطة” الذي تخلى عن خدماته لصالح فريق “لاس بالماس” لينضم إلى “ريال سوسيداد” في عام 2016.

وخاض “ويليان خوسيه” مع سوسيداد هذا الموسم 20 مباراة وسجل 8 اهداف، وشارك اللاعب في المجمل مع الفريق الباسكي في 130 مباراة ونجح في احراز 50 هدفًا وصنع 13.