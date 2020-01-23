رياضة | إصابة جديدة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لنداي ريال مدريد بمستوى فريقه وسيطرته على مباراته أمام سالامانكا القسم الثالث، الأربعاء في دور الـ32 بكأس الملك، والتي حسمها الفريق "الملكي" بنتيجة 3-1.

وأقر زيدان خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بأنها كانت "ليلة صعبة" لاسيما "في تدوير الكرة بسبب حالة الملعب"، ولكنه أبدى فخره بمستوى الشباب.

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قال زيدان: "المباراة كانت إيجابية جداً بالنسبة لنا، رغم أن حالة أرض الملعب لا تساعد على تنفيذ ما تريد، ولكننا أدينا بشكل جيد جداً مع الإدراك أننا نواجه فريقاً من الدرجة الثالثة ويلعب بطريقة مباشرة للغاية".

وبسؤاله حول كيفية تحفيز لاعبين في فريق بحجم الريال أمام فريق من الدرجة الثالثة، أكد "زيزو" أن فريقه كان يدرك "صعوبة المباراة على ملعب صغير جداً"، وأن الحافز هو "أنهم يلعبون في كأس الملك".

وحول الإصابة المحتملة لجاريث بيل، العائد لتوه من الإصابة والذي افتتح أهداف "الميرينجي" في الدقيقة 18، خلال اللقاء، أكد زيدان "ضرورة الانتظار"، حيث أنه أصيب بـ"التواء في الكاحل ولم يكمل اللقاء"، ليتم تغييره بالواعد براهيم دياز.