رياضة | أرسنال يحصن نجمه من إغراءات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يحصن نجمه من إغراءات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن أرسنال يرغب في تحصين نجمه البرازيلي جابرييل مارتينيللي من اهتمام ريال مدريد الإسباني، وذلك من خلال تحسين شروط عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

وتابعت الصحيفة، أن الجانرز يستعدون لرفع الراتب الأسبوعي الذي يحصل عليه صاحب الـ 18 عامًا من 11000 يورو إلى 35 ألف يورو، ما يعني مضاعفة أجره ثلاث مرات، الأمر الذي سيجعله يكسب حوالي مليونيّ يورو سنويًا.

وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو للحصول على خدمات مارتينيللي، وذلك على خلفية المستويات المميزة التي يُقدمها مع أرسنال هذا الموسم.

ونجح مارتينيللي في تسجيل 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه في 21 مباراة لعبها مع المدفعجية منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات.