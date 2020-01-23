رياضة | فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه فكرة رحيل نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمسك فايلر، بخدمات عمار حمدي صانع ألعاب الفريق، رافضًا رحيله بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، مطالبًا بإستمراره داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد فايلر أنه يرغب في الاستفادة من قدرات اللاعب الفنية، وأنه ينوي منحه فرصة المشاركة أساسيًا بالوقت المناسب، خاصةً أنه أبدى إعجابه باللاعب أكثر من مرة.

وكان نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب والحصول على خدماته، قبل أن يتم رفض العرض واستمرار عمار حمدي داخل القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري.

وفتح النادي البترولي، خط مفاوضات مع إدارة الأهلي، من أجل الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الحالي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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وكان الفريق البترولي، تقدم بعرض سابق من أجل التعاقد مع اللاعب، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب المقابل المادي، بالإضافة إلى تمسك الجهاز الفني بخدمات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

وتلقى اللاعب عدة عروض كان أبرزها الاتحاد السكندري والذي يرغب أيضًا في إعادة اللاعب لصفوفه، حيث كان أحد أهم الأوراق التي يعتمد عليها بالموسم الماضي، قبل عودته لأحضان الجزيرة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، فيما يحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، وأخيرًا بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.